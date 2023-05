Prasówka z Przemyśla 16.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zdjęcie nie jest fotomontażem, lecz oryginalną fotografią, która udało się zrobić panu Jackowi Markowi, a które opublikowała strona Polskie Parki Narodowej na Facebooku. Tysiąca Internautów zastanawia się, co to jest. Niewielu od razu odgaduje.

Rodziców pobierających pieniądze ze świadczenia 500 plus czekają duże zmiany. Podczas konwencji partii rządzącej, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 500+ na 800+. Kiedy do kieszeni rodziców trafi dodatkowe 300 zł co miesiąc? Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o świadczeniu?

W sobotę i niedzielę przemyscy policjanci przeprowadzili działania "Trzeźwość". Funkcjonariusze skontrolowali 787 kierujących. 3 kierowców prowadziło pojazdy mimo, że wcześniej pili alkohol.

Padający deszcz utrudnia jazdę kierowcom. Przekonał się o tym 81-letni kierujący toyotą, który w poniedziałek wypadł z drogi na ul. Sobieskiego w Przemyślu.