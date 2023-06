Prasówka z Przemyśla 16.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała, w czwartek ulicami osiedli Salezjańskie i Warczeńczyka przeszła procesja do czterech ołtarzy. Uroczystość rozpoczęła się mszą światową, której przewodniczył ks. prob. Bogdan Nowak SDB. Uroczystość uświetniła Salezjańska Orkiestra Dęta Augustino.

Wójt Medyki Marek I. (PiS) został oskarżony o nękanie pracownicy Urzędu Gminy w Medyce w powiecie przemyskim oraz naruszenia praw pracowniczych. Samorządowiec nie przyznaje się do żadnego z przestępstw i przekonuje, że cała sprawa ma podtekst polityczny.

Dzieci i młodzież jak co roku bardzo chętnie przystąpiły do kolejnej edycji konkursu "Listy dla Ziemi", organizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia, kto prowadził subaru należące do sędziego Sądu Rejonowego w Lubaczowie. Pod koniec maja porzucony w rowie samochód znaleźli policjanci i strażacy, zaalarmowani przez świadków kolizji.

Tomasz N., który w trakcie ucieczki przed policją, śmiertelnie potrącił 31-letniego rowerzystę, usłyszał w czwartek prokuratorskie zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. W chwili wypadku N. był pod wpływem alkoholu - w organizmie miał 2 promile. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące.

