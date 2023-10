Prasówka z Przemyśla 2.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dzisiaj na os. Salezjańskie w Przemyślu odbył się piknik osiedlowy. Było to pożegnanie lata i oficjalne otwarcie wyremontowanego boiska.

W sobotę ze Stacji Rzeszów Główny do portu lotniczego w Jasionce wystartował pociąg specjalny, inauguracyjny, a od niedzieli już każdy będzie mógł korzystać z nowego połączenia. - Do 12 listopada rozkład jazdy jest pilotażowy. Będziemy go korygować, dostosowywać do możliwości i potrzeb firm i tych, którzy tutaj pracują w parku naukowo - technologicznym - zapowiedział marszałek Władysław Ortyl.