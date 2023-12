Prasówka z Przemyśla 5.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Tablet Lenovo Tab M10 Plus LTE ma 10.61-calowy o r...

Jednym z dodatków, jakie może otrzymać pracownik jest jubileusz. Jest to głównie dodatek, który znany jest z pracy w budżetówce, ale coraz więcej prywatnych firm wprowadza tego typu nagrody dla wieloletnich pracowników. Warto podkreślić, że nagroda jubileuszowa nie została opisana w kodeksie pracy. Zobaczcie zasady przyznawania jubileuszu i kto go dostaje.

Niewiele osób, że święta Barbara – patronka górników, na co dzień otacza swoją opieką całkiem sporą grupę górników z gminy Żurawica. W Maćkowicach znajduje się Kopalnia Gazu Ziemnego PGNiG Maćkowice oraz Tłocznia i Osuszalnia Gazu GAZ-SYSTEM S.A. Maćkowice.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.