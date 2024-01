Prasówka z Przemyśla 8.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Tablet Realme Pad to prawdziwe serce domowego ekos...

W jakich miastach i gminach województwa podkarpackiego żyje się najlepiej? Zbadali to autorzy najnowszej edycji raportu "Gmina Dobra do Życia" Serwisu Samorządowego PAP. Przyjrzeli się warunkom życia każdej z 2477 gmin w Polsce, do porównania zastosowali aż 63 wskaźniki obejmujących różne dziedziny życia.

Birczański Orszak Trzech Króli po raz kolejny współorganizowany był przez parafię w Birczy oraz Szkołę Podstawową w Birczy.

W niedzielę około godz. 5:30 strażacy z Przemyśla otrzymali zgłoszenie o płonącym autokarze na prywatnym parkingu w Medyce. Do zdarzenia wyjechały dwa zastępy PSP Przemyśl i jeden OSP Medyka. Nie było osób rannych. Nadpalony został samochód stojący obok.