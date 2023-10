Prasówka z Przemyśla 9.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Poprzez formularz uruchomiony na stronie internetowej każdy może złożyć intencję poprzez błogosławioną Rodzinę Ulmów z Markowej. W każdy wtorek w intencjach wpisywanych i przesyłanych do nas za pośrednictwem strony ulmowie.pl będzie odprawiana msza święta.

Stoiska ze swojskim jadłem oraz wyrobami lokalnych rzemieślników, występy zespołów, wystawa militariów to tylko niektóre atrakcje, które czekały na uczestników Kulinarnego Powitania Jesieni w Gniewczynie Łańcuckiej w gminie Tryńcza.

Jesteśmy dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą. Polską siłą, która może Polskę dalej zmieniać i udowodniła to w ciągu tych 8 lat i może udowadniać dalej pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo, to które pozwoliło im wygrać w 2007 roku, nie pozwoli im wygrać po raz kolejny – mówił w niedzielę w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.