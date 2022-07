Premier Mateusz Morawiecki: My jako państwo nie dokładamy dzisiaj do Ukraińców, którzy są w Polsce

Szef rządu był pytany przez jednego z mieszańców Opolszczyzny o to, ilu Ukraińców podjęło dotąd pracę w Polsce i co dzieje się z tymi, którzy nie znaleźli zatrudnienia.

Premier poinformował, że od 24 lutego polską granicę przekroczyło ponad 4,5 mln obywateli Ukrainy. Zaznaczył, że zgodnie z szacunkami uchodźców ukraińskich, wśród których 93 proc. to kobiety z dziećmi i osoby starsze, jest obecnie w Polsce około 2 mln.

- Część pojechała do Niemiec, do Republiki Czeskiej, do innych państw, a część wróciła (na Ukrainę) - wyjaśnił premier.

Przekazał, że pracę w Polsce podjęło do tej pory milion Ukraińców. - Oni płacą podatki, płacą ZUS, płacą na nasze emerytury, płacą na nasze drogi. Ja bym zaryzykował taką tezę, że my dzisiaj, (...) jako państwo polskie nie dokładamy do nich - powiedział premier.