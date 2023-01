Prognozy cenowe w sklepach na 2023. Nie ma co liczyć na spadki. Co będzie drożeć najszybciej? OPRAC.: Zbigniew Biskupski

W 2023 r. nabywanie drożejącej żywności będzie sporym wyzwaniem dla konsumentów. Najbardziej mogą iść w górę ceny produktów tłuszczowych, mięsa, nabiału i warzyw. Eksperci ostrzegają, że nawet jeśli dynamika podwyżek lekko wyhamuje, to wydatki ponoszone w sklepach raczej nie spadną. Konrad Kozłowski / Polska Press Zobacz galerię (5 zdjęć)

To wciąż nie koniec rekordów cenowych oleju, masła, mleka, mięsa, warzyw i innych produktów. Święta były drogie i wielu rodzinom z trudem udało się dopiąć domowe budżety, ale to, co czeka nas przed Wielkanocą, dopiero może być szokiem. Ceny teraz mają znów przyspieszyć za sprawą wzrostu cen prądu dla firm oraz powrotu VAT na paliwa. Przyhamować dynamikę drożyzny mogą coraz oszczędniejsze zakupy konsumentów. Spadek konsumpcji to jednak kolejna zła wiadomość - dla samych konsumentów i całej gospodarki. Pozostaje mieć nadzieję, że to tylko prognozy ekspertów, a te nie zawsze się sprawdzają.