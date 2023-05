Prymas Tysiąclecia, bł. kardynał Stefan Wyszyński patronem Szkoły Podstawowej w Buszkowicach [ZDJĘCIA]

– Wybór akurat takiego patrona to również ogromne zobowiązanie na przyszłość. Zwłaszcza w tych czasach, tak trudnych dla kościoła i dla naszego społeczeństwa, jest tym większym zobowiązaniem i jeszcze większą radością. Jest to postać, która przeprowadziła kościół i nasz naród przez najtrudniejsze i najmroczniejsze czasy komunizmu po 1945 roku. To też osoba, która zawsze miała odwagę mówić to, co jest ważne dla społeczeństwa polskiego – twierdzi Tomasz Szeleszczuk, wójt gminy Żurawica.