Przed szpitalem w Przemyślu powstała nowa strefa dla kierowców

Strefy postojowe K+R (Kiss and Ride) to specjalne miejsca wyznaczone do tego, aby ułatwić szybką przesiadkę pasażera do innego środka transportu lub wyjście do określonego obiektu. Często są zlokalizowane w okolicach dworców, centrów przesiadkowych, a także przy lotniskach, urzędach, czy szkołach.

- „Kiss and ride” dosłownie znaczy „pocałuj i jedź”. Już sama nazwa sugeruje, że jest to miejsce na krótki postój, żeby podrzucić kogoś w wyznaczone miejsce i przysłowiowego buziaka. W takich miejscach nie należy zatrzymywać się na dłużej. Strefy K+R nie są jeszcze zbyt popularne w naszym kraju, choć stają się coraz bardziej powszechne. Można je spotkać w dużych miastach, a w Przemyślu szpitalny parking jest pierwszym takim miejscem - mówi Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.