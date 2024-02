Przedszkola w Przemyślu. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Przemyślu?

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Przemyślu?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.