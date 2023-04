Przedszkola w Przemyślu w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola w Przemyślu?

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. Niekiedy możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku, w tej sprawie decyduje bezpośrednio placówka.

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Przemyślu?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli są prowadzone zwykle w pierwszych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Przedszkola prywatne w Przemyślu działają na podstawie przepisów, które określono w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do danego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w samej placówce.