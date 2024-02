Przegląd prasy 1.02.2024 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

W środę, 31 stycznia, komisarz wyborczy w Przemyślu, sędzia Krzysztof Tryksza, przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Przemyśl. To pierwszy w tym mieście komitet powstały do kwietniowych wyborów samorządowych.

Biedronka, Action, Rossmann oraz Ikea – to ulubione sklepy Polaków, wynika z Rankingu Popularności Sieci Handlowych 2024. – Sieci spożywcze i dyskonty niespożywcze nie tylko posiadają coraz szerszą ofertę drogeryjną, ale także coraz częściej obejmują te produkty dużymi akcjami promocyjnymi – wyjaśnia Małgorzata Olczak z Listonic.

Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach?

Wszystkie serie leku na katar w postaci sprayu do nosa zostały wstrzymane w obrocie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął taką decyzję po otrzymaniu negatywnych wyników badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków. Spray do nosa będzie wstrzymany w obrocie do chwili wyjaśnienia wątpliwości związanych z jakością produktu.

Do dramatu doszło w niedzielę, 28 stycznia. Lawina, która zeszła z rejonu Kondrackiej Przełęczy w Tatrach, porwała cztery osoby. Do szpitala w Krakowie trafił 28-latek z gminy Fredropol pod Przemyślem. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Przeżyła narzeczona młodego mężczyzny.