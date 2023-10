Przegląd prasy 10.10.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10, w Przemyślu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na Słowacji było silne trzęsienie ziemi. Wstrząsy odczuli również mieszkańcy Podkarpacia”?

Prasówka Przemyśl 10.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Na Słowacji było silne trzęsienie ziemi. Wstrząsy odczuli również mieszkańcy Podkarpacia Mieszkańcy m.in. gminy Komańcza, Przemyśla i Rzeszowa odczuli silne trzęsienie ziemi, które w poniedziałek o godzinie 20:23 nawiedziło Słowację. Do trzęsienia ziemi doszło niedaleko Humennego. Miało magnitudę 5,2.

📢 W Przemyślu pijana kobieta staranowała trzy samochody zaparkowane na chodniku. 43-latka wydmuchała ponad 3 promile alkoholu Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na ul. Bohaterów Getta w Przemyślu. Kobieta mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu staranowała skodą trzy inne auta stojące na chodniku. 📢 Koło Gospodyń Wiejskich z Leszczawy Dolnej w gminie Bircza wyróżnione w krajowym finale konkursu Bitwy Regionów 2023 [ZDJĘCIA, WIDEO] Karczek z dzika z plackami ziemniaczanymi i sosem z grzybów leśnych Koła Gospodyń Wiejskich z Leszczawy Dolnej w gminie Bircza znalazł uznanie jurorów wielkiego, krajowego finału VII edycji Bitwy Regionów. Gospodynie z Leszczawy zdobyły wyróżnienie.

Prasówka 10.10 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Otuli cię i ogrzeje, idealny strój na najbliższe dni. Nikt nie nosi go tak jak Grażyna Torbicka! Zobacz, jesienne stylizacje gwiazd z golfem Cienki, gruby, biały, czarny… Gwiazdy kochają golfy we wszystkich kolorach i fasonach. Zakładają je na gale i na co dzień. Zestawiają z marynarkami, ramoneskami i noszą solo. Świetnie wyglądają w nich Grażyna Torbicka i Martyna Wojciechowska. Zobacz, jaki golf wybrać na jesień i z czym go nosić.

📢 550 mln złotych z rządowego Polskiego Ładu trafiło na Podkarpacie na rozwój stref ekonomicznych [ZDJĘCIA, WIDEO] Z puli 550 mln złotych z Polskiego Ładu, które trafiły na Podkarpacie, realizowane będą cztery zadania, na terenie różnych stref ekonomicznych. M.in. budowa drogi do terminala przeładunkowego w Żurawicy o wartości 100 mln złotych oraz budowa drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zadąbrowiu o wartości 47 mln złotych. Pozostałe dwa to projekty będą realizowane w Stalowej Woli i Rzeszowie. 📢 Trzecia droga poza Sejmem! Wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy i spadek Koalicji Obywatelskiej. Zobacz nowy sondaż! O ponad 2 pp. wzrosło poparcie dla Zjednoczonej Prawicy w najnowszym sondażu IBRiS, podczas gdy Koalicja Obywatelska odnotowała wyraźny spadek. W Sejmie zabrakłoby miejsca dla Trzeciej Drogi. Zobacz, jak Polacy głosowaliby w wyborach do parlamentu 2023.

📢 O to wierni proszą Boga poprzez błogosławioną Rodzinę Ulmów z Markowej. Każdy może złożyć intencję przez stronę internetową [SPIS] Poprzez formularz uruchomiony na stronie internetowej każdy może złożyć intencję poprzez błogosławioną Rodzinę Ulmów z Markowej. W każdy wtorek w intencjach wpisywanych i przesyłanych do nas za pośrednictwem strony ulmowie.pl będzie odprawiana msza święta. 📢 Kulinarne powitanie jesieni w gminie Tryńcza [ZDJĘCIA] Stoiska ze swojskim jadłem oraz wyrobami lokalnych rzemieślników, występy zespołów, wystawa militariów to tylko niektóre atrakcje, które czekały na uczestników Kulinarnego Powitania Jesieni w Gniewczynie Łańcuckiej w gminie Tryńcza. 📢 Wojewódzka konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce k. Rzeszowa. Otworzył ją prezes PiS Jarosław Kaczyński [ZDJĘCIA] Jesteśmy dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą. Polską siłą, która może Polskę dalej zmieniać i udowodniła to w ciągu tych 8 lat i może udowadniać dalej pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo, to które pozwoliło im wygrać w 2007 roku, nie pozwoli im wygrać po raz kolejny – mówił w niedzielę w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

