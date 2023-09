Przegląd prasy 11.09.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Po uroczystościach beatyfikacyjnych w Markowej, prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornahauser-Dudą złożyli kwiaty na Cmentarzu Ofiar Nazizmu Niemieckiego we wsi Jagiełła-Niechciałki w gminie Tryńcza. Znajdują się tutaj szczątki Żydów zamordowanych wraz z Ulmami przez Niemców.

Ponad setką kotów i psów opiekuje się Iga Dżochowska z Przemyśla. Do tego ma jeszcze inne zwierzęta: króliki, ptaki, żółwia. Kilkadziesiąt kotów trafiło do niej z Ukrainy, przywieźli je uchodźcy uciekający przed wojną. Swoich podopiecznych utrzymuje sama, jednak finansowo już nie daje rady. Prosi o wsparcie.

Józef i Wiktorię Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali włączeni do grona błogosławionych. Eucharystii w Markowej przewodniczył wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

30 tysięcy wiernych z Polski, Litwy, Ukrainy i USA uczestniczy w mszy beatyfikacyjnej Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Nabożeństwu przewodniczy wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

Zapytaliśmy przybyłych do Markowej pielgrzymów, dlaczego postanowili wziąć udział osobiście w beatyfikacji rodziny Ulmów i co oznacza dla nich to wydarzenie. Zobaczcie materiał wideo.

W sobotę wieczorem, w miejscu niedzielnej beatyfikacji rodziny Ulmów, odbył się koncert "Nie ma większej miłości". Zaprezentowano piosenki, materiały filmowe i graficzne, w tym fotografie autorstwa Józefa Ulmy oraz świadectwa rodzin ratujących Żydów.