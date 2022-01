Przegląd prasy 12.01.2022 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Takie mogą być emerytury po waloryzacji. Według zapowiedzi ekspertów i rządzących, waloryzacja emerytur w tym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile będzie można zyskać.

PIT-2 to oświadczenie składane dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na poczet rocznego podatku dochodowego. Oświadczenie to jest zatem podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej już w comiesięcznych zaliczkach. PIT-2 istnieje nie od dziś, a Polski Ład nie zmienił zasad składania tego oświadczenia. Ale teraz, wraz z powiększeniem przez Polski Ład kwoty wolnej od podatku, PIT-2 nabrał dużo większego znaczenia.