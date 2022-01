Przegląd prasy 15.01.2022 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

W piątek po godz. 11 przemyscy strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze na terenie jednego z ośrodków szkolenia kierowców w Przemyślu. Do zdarzenia wyjechały dwa zastępy ratowników. Na miejscu okazało się, że pali się garaż. W środku nie było żadnego pojazdu. Nikt nie został poszkodowany.

Najlepszy dom na świecie... jest w woj. śląskim! From the Garden House projektu katowickiej pracowni architektonicznej KWK Promes Roberta Koniecznego otrzymał tytuł - Archello BEST OF 2021. Dlaczego to taki niezwykły projekt, zapytaliśmy szefa KWK Promes. - Pracujemy teraz z bananami na twarzach - mówi zachwycony architekt Robert Konieczny.

Setne urodziny obchodziła Józefa Kaszuba z Kosienic w gminie Żurawica, niedaleko Przemyśla.