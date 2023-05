Przegląd prasy 17.05.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

Na bazarach zaczęły się pojawiać pierwsze krajowe owoce sezonowe, jednak to dopiero czerwiec prawdziwie ugości nas smakami zbliżającego się lata. To wtedy będziemy mogli mówić o wysypie truskawek gruntowych. Pachnące polem, jeszcze z ziemią, soczyste w smaku, ale czy rzeczywiście naturalne? Niektóre produkty zawierają resztki pestycydów, a to nie jest dobre dla naszego organizmu. W sezonie wielu z nas myje garści owoców pod zimną wodą. To błąd, w ten sposób nie pozbędziemy się bakterii. Zobacz, jak prawidłowo powinno się czyścić truskawki.

Dzięki zmianom przepisów z 26 kwietnia 2023 roku podwyższony został m.in. zasiłek macierzyński. Wszystko w związku z unijną dyrektywą work-life balance, która jest zbiorem rozporządzeń dotyczących różnych aspektów życia. Rodzic, który do tej pory pobierał zasiłek, ma teraz do niego prawo na nowych zasadach, ale pod warunkiem, że złoży wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku. Warto się pospieszyć, ponieważ termin mija już w środę 17 maja. Bez wniosku zasiłek macierzyński 2023 będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości.