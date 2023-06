Przegląd prasy 18.06.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

W Galerii Krzywcza 97 zwiedzimy etno-izbę, zostaniemy poczęstowani kawą, herbatą i ciekawymi opowieściami. Będziemy mogli kupić wyroby wykonane przez regionalnych rękodzielników. Zero seryjnej chińszczyzny. To pomysł na firmę dla pasjonatów. Kto liczy na szybkie i duże zyski, szybko się rozczaruje.

Szło już nam tak łatwo (żart), że w przerwie został zdjęty Robert Lewandowski! Polska po raz drugi w historii i zarazem pierwszy od 2014 roku pokonała Niemcy - tym razem towarzysko, po golu Jakuba Kiwiora, dzięki genialnej postawie Wojciecha Szczęsnego. Internauci tradycyjnie nie zawiedli. - No jak tam somsiedzie? - pytają gospodarza przyszłorocznego Euro, co to na Mundialu w Katarze nie wyszedł nawet z grupy. Zobaczcie najlepsze MEMY o niewątpliwym sukcesie Fernando Santosa.