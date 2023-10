Przegląd prasy 18.10.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z wtorku

Prasówka Przemyśl 18.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Drzewo jabłoni z Arboretum w Bolestraszycach wyrośnie w prezydenckich ogrodach Prezydent Andrzej Duda oraz małżonka prezydenta Agata Kornhauser–Duda zasadzili w Ogrodzie Pałacu Prezydenckiego drzewo jabłoni, będące symbolem pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej, w tym o błogosławionej Rodzinie Ulmów.

📢 Nowy most na rzece Stupnica w Bachowie [ZDJĘCIA] Zakończyły się prace remontowe na moście w miejscowości Bachów w ciągu drogi powiatowej łączącej miejscowości Babice oraz Bachów w gminie Krzywcza. Koszt przebudowy zamknął się kwotą blisko 4,4 miliona zł. Połowa środków finansowych pochodziła z rezerwy subwencji ogólnej. 📢 Wybory 2023 w Przemyślu. Zobacz, na kogo głosowali mieszkańcy miasta Polska Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów, co pozwala nam poznać skład reprezentacji naszego regionu w Sejmie i Senacie. Przemyśl w Sejmie reprezentować będą Marek Kuchciński, Marek Rząsa i Andrzej Zapałowski. Frekwencja wyniosła ponad 68 proc.

Prasówka 18.10 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2023: Oto nowi posłowie. Zobaczcie, kto dostał się do Sejmu z Podkarpacia Polska Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych, co pozwala nam poznać skład posłów z Podkarpacia w Sejmie. Zjednoczona Prawica zdobyła na Podkarpaciu 16 mandatów, Koalicja Obywatelska 5, Trzecia Droga 3 i Konfederacja 2. Poznajcie wszystkich posłów z naszego regionu i zobaczcie, ile głosów na nich oddano!

📢 Kiedy zmienić opony z letnich na zimowe? Kluczowy jest jeden czynnik Wiele osób korzystających z sezonowego ogumienia, ze zmianą opon z letnich na zimowe czeka do pierwszych opadów śniegu. To błąd. Kiedy zatem wybrać właściwy moment? 📢 Kompozycje na grób z chryzantem. Tak pięknie ozdobisz pomniki na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia eleganckich stroików na cmentarz Kompozycje na grób z chryzantem to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia! 📢 Ciężki sprzęt nad Sanem w Przemyślu. Sprawdziliśmy, czego dotyczą prace [ZDJĘCIA] W Przemyślu, na wysokości Galerii Sanowa, trwa umacnianie brzegu rzeki San. Realizowane przez Zarząd Zlewni w Przemyślu zadanie utrzymaniowe polega na udrożnieniu koryta Sanu i uzupełnieniu brzegu narzutem kamiennym.

📢 Zderzenie hondy z peugeotem w Przemyślu. Sprawcę oślepiło słońce [ZDJĘCIA, WIDEO] Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 9:30 w Przemyślu. Kierujący hondą wyjeżdżając z ul. Topolowej nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie w peugeocie, który jechał aleją Heila, w kierunku ul. Lwowskiej. Honda uderzyła w lewy bok drugiego z aut. Peugeot przewrócił się na prawy bok. Pojazdami podróżowały 3 osoby. Na szczęście nikt nie został ranny. 📢 Oto nowi senatorowie. Oni wygrali wybory na Podkarpaciu! [ZDJĘCIA] 15 października w wyborach parlamentarnych na Podkarpaciu wybieraliśmy 5 senatorów. Wszystkie mandaty zdobyli kandydaci wystawieni przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Zobacz, kto będzie reprezentował nasz region w Senacie!

📢 Zaczyna się wysyp opieniek. Te grzyby znajdziesz w określonych miejscach. Sprawdź, jak wyglądają i jakie trujące grzyby są do nich podobne Opieńki to grzyby późnej jesieni. Ich wysyp przypada na przełom października i listopada. Świetnie nadają się na różne przetwory, m.in. do marynowania. Jednak, jeśli chcemy zbierać te grzyby, musimy wiedzieć, jak wygląda opieńka miodowa i ciemna oraz gdzie ich szukać. Trzeba także poznać gatunki, które są do nich podobne z wyglądu, ale trujące. Sprawdź, z czym nie pomylić opieniek.

📢 Agata Kornhauser-Duda w Rzymie postawiła m.in. na granatową stylizację i... szpilki. Kolor jej butów bardzo się wyróżniał Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech. 📢 26-latek z Przemyśla kierował bez "prawka". Przekroczył prędkość i był pijany Policjanci z przemyskiej drogówki podjęli interwencję wobec kierującego peugeotem, który przekroczył dozwoloną prędkość. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna był pijany, a także nie posiadał uprawnień do kierowania. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 Nasz Patronat. 7 listopada podkarpackie historie w Arboretum Bolestraszyce "Podkarpackie Historie w Arboretum Bolestraszyce" to wydarzenie literackie skierowane do młodzieży licealnej, które ma na celu nawiązanie bezpośredniego, bliskiego kontaktu między autorem a czytelnikiem, a także przybliżenie procesu powstawania książki.

📢 Wyniki wyborów na Podkarpaciu. Sprawdźcie, kto zasiądzie w nowym Sejmie Znane są już wyniki wyborów do Sejmu RP w dwóch okręgach obejmujących Podkarpacie. Zjednoczona Prawica zgarnęła w naszym województwie szesnaście mandatów, Koalicja Obywatelska - pięć. W sejmowych ławach zasiądą także przedstawiciele Trzeciej Drogi (trzy mandaty) oraz Konfederacji (dwa mandaty). Sprawdziliśmy, kto konkretnie będzie reprezentował region na Wiejskiej.

📢 Awaria pociągu w Żurawicy. Interweniowali strażacy, policja i SOK [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 21 w Żurawicy pod Przemyślem. Strażacy z PSP Przemyśl i OSP Bolestraszyce otrzymali zgłoszenie o pożarze pociągu osobowego. Na miejscu okazało się, że doszło do zwarcia falownika na dachu składu. Pojawiło się nieduże zadymienie. W pociągu było tylko dwóch maszynistów. Na miejscu obecni byli policjanci oraz Straż Ochrony Kolei.

📢 W okręgu nr 22 PiS ma najlepszy wynik w kraju. KO najgorszy 54,70 procent głosów w okręgu nr 22 przemysko-krośnieńskim zdobyło Prawo i Sprawiedliwość i jest to najlepszy wynik tej partii we wszystkich 41 okręgach wyborczych do Sejmu. Koalicja Obywatelska dostała tu tylko 15,85 proc., i w żadnym innym regionie nie ma gorszego wyniku.

