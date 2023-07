Przegląd prasy 19.07.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Do zdarzenia doszło we wtorek w Przemyślu. Kierujący VW golfem wyjeżdżając z ul. Zadwórzańskiej nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu renault clio, który jechał aleją Wolności w kierunku ul. Lwowskiej. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania dwie starsze osoby z clio - to pasażerowie. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Odpowiedzialności karnej nie uniknie 32-latek, który kierując motocyklem przekroczył dozwoloną prędkość o 80 km/h i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Próba ucieczki zakończyła się tym, że mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem i przewrócił się w trakcie jazdy. Jak się okazało, kierujący miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.