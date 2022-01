Przegląd prasy 19.01.2022 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Idealny partner powinien szaleć na parkiecie, ale poza nim - być ostoją i emanować spokojem, uważa Anna Popek. Innymi słowy, być i do tańca, i do różańca! Taneczne odniesienia nie powinny dziwić - dziennikarka od pewnego czasu poświęca wolne chwile na naukę kroków.

Prasówka 19.01 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 14:30 na drodze krajowej nr 77 w Żurawicy pod Przemyślem. Kierującym samochodem ciężarowym jadąc w kierunku Jarosławia, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył subaru. W kolizji nikt nie został ranny.