Przegląd prasy 20.06.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

To była wyjątkowa nerwowa i głośna sesja Rady Miejskiej w Przemyślu. W atmosferze wzajemnego przekrzykiwania się, sugerowania kłamstw i przeinaczeń, a także problemów technicznych i związanych z nimi przerw w obradach, dyskutowano nad raportem o stanie miasta oraz udzieleniem absolutorium dla prezydenta Przemyśla z wykonania budżetu za 2022 rok.

Ta świetna informacja dotarła do nas kilka dni temu, jednak dopiero w 19 czerwca była okazja i możliwość pogratulowania zdobywcom pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski Masters w Piłce Ręcznej 2023, czyli Czuwaj Oldboys Przemyśl. Zwycięski tytuł wywalczyli na turniejach rozgrywanych w Bartoszycach, Bezledach i Korszach. W poniedziałek zawodnicy pojawili się na sesji Rady Miejskiej.

Spadki inflacji to jedno, ale realne wydatki powinny interesować nas najbardziej. Na liście najtańszych sklepów wciąż dominuje Auchan, ale już tylko w 5 sklepach zrobimy zakupy poniżej średniej ceny koszyka zakupowego. Gdzie iść na zakupy w czerwcu 2023, a gdzie lepiej się nie pojawiać?

Za nami VII edycja Birczańskiego Biegu po zdrowie. Wydarzenie przyciągnęło ponad 250 uczestników. Pomimo nieprzewidywalnej pogody imprezę możemy zaliczyć do udanych.

Stan przedcukrzycowy to zaburzenie, którego efektem jest wzrost poziomu glukozy we krwi. To pierwsze poważne ostrzeżenie, które daje nam organizm, abyśmy zmienili swój tryb życia. Nieleczony stan przedcukrzycowy może przerodzić się w cukrzycę typu drugiego. Choroba ta jest bardzo niebezpieczna i powoduje duże spustoszenia w organizmie. Oto objawy, które mogą wskazywać, że masz stan przedcukrzycowy. Jeżeli rozpoznajesz je u siebie, lepiej zacznij działać.

Pożar wybuchł w niedzielę w Śliwnicy w gm. Krasiczyn pod Przemyślem. Spalił się budynek gospodarczy. Pierwsi na miejscu byli druhowie z OSP Krasiczyn, w niedługim czasie dojechały dwa zastępy PSP z Przemyśla. Na miejscu była także policja. Pożar objął dach budynku i przechowywane w środku narzędzia. Nie było osób poszkodowanych. Do powstania ognia mogło się przyczynić zwarcie instalacji elektrycznej.