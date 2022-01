Przegląd prasy 21.01.2022 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Prasówka Przemyśl 21.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

20-letni mężczyzna uprawiał seks z 13-letnią dziewczynką w jednej z miejscowości na terenie gminy Bircza k. Przemyśla. Jak słyszymy w przemyskiej prokuraturze, o gwałcie nie ma tutaj mowy. Co ciekawe mężczyzna chce dobrowolnie poddać się karze. Karę już uzgodnił z prokuratorem i jeśli sąd wyrazi zgodę, to nie dojdzie do procesu, a 20-latek wróci za kraty na bardzo krótki czas.