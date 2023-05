Przegląd prasy 24.05.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Jak wynagradzany jest policjant? Ile zarabia się w mundurówce? Stawki są oficjalne jednak kwoty, które trafiają na konta policjantów są różne, bo na wynagrodzenie policjantów wpływa nie tylko podstawa ale i szereg dodatków. Zobaczcie, ile zarabiają policjanci w 2023 roku.

Zarabiający powyżej 20 tys. zł miesięcznie nie powinni otrzymywać świadczenia 500 plus; moim zdaniem dużo zarabiający ludzie nie powinni go dostawać - ocenił w Radiu Plus Krzysztof Gawkowski (Lewica). Dodał, że jest gotów do debaty nt. wprowadzenia w tej sprawie progu dochodowego. Co na to rząd?

Policjanci z komisariatu w Dubiecku w powiecie przemyskim zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za włamanie do sklepu. 36-latek wybił szybę, ukradł ze sklepu dwie butelki alkoholu i uciekł. Okazało się, że podczas włamania zranił się w rękę. Został zatrzymany w szpitalu.