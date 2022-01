Przegląd prasy 25.01.2022 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

"Bulionerzy" to jeden z najbardziej popularnych seriali komediowo-obyczajowych powstałych na początku obecnego stulecia. Choć ostatni odcinek wyemitowano ponad trzynaście lat temu, wielu fanów produkcji wciąż chętnie wraca do konkretnych epizodów. Wszystko za sprawą świetnie opowiedzianej historii rodziny Nowików, która w wyniku wygranego konkursu, przeprowadza się do luksusowego apartamentowca. Serialowa "Rezydencja Wschodnio-Zachodnia" to w rzeczywistości warszawska Villa Monaco. Budynek stoi do dziś i prezentuje się równie znakomicie, co w odcinkach "Bulionerów".