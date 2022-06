Przegląd prasy 26.06.2022 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Prasówka Przemyśl 26.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do zdarzenia doszło w sobotę tuż po północy na autostradzie A4 tuż przed węzłem Przemyśl. Kierujący busem, 43-letni ob. Ukrainy jadąc pasem w kierunku Korczowej, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i najechał na skarpę. Pojazd przewrócił się na lewy bok. Pogotowie ratunkowe zabrało mężczyznę do szpitala, jednak nie doznał on obrażeń ciała. 43-latek był trzeźwy.