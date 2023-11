Przegląd prasy 30.11.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

Należy szukać sojuszników w Unii Europejskiej, aby zmienić umowę między Unią a Ukrainą w sprawie liberalizacji przewozów - podczas środowych obrad sejmowej komisji infrastruktury - mówi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Z kolei goszcząca we wtorek w Medyce minister rolnictwa obiecała zająć się postulatami rolników.

Idealny do czytania. Współczynnik proporcji jest p...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Prasówka 30.11 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dofinansowanie z PFRON może pokryć do 95 proc. wydatków związanych z remontem łazienki. To nawet 100 tys. zł, a wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Komu przysługuje dofinansowanie do remontu łazienki? Jakie dokumenty są wymagane przez urząd? Kiedy PFRON wypłaca pieniądze?