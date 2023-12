Przegląd prasy 4.12.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

Święty Mikołaj odwiedził w niedzielę Przemyśl. Towarzyszyły mu postaci z bajek i elfy. W paradzie na Rynek wzięli udział także szczudlarze. Na najmłodszych czekały świąteczne paczki, które rozdawali pomocnicy Mikołaja: żołnierze, policjanci, radni miejscy i prezydent Wojciech Bakun.