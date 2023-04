Przegląd prasy 5.04.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

W centrum Przemyśla trwa budowa nowego mostu kolejowego nad rzeką San. Po nowej konstrukcji pociągi mają przejeżdżać jeszcze w tym roku.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 13 na drodze wojewódzkiej nr 881 w miejscowości Kosienice (gmina Żurawica) koło Przemyśla. Kierujący busem jadąc w kierunku Maćkowic, stracił przytomność i zjechał z drogi. Bus dachował w głębokim rowie z wodą. Mężczyzna podróżował sam. Pogotowie ratunkowe zabrało rannego 57-latka do szpitala, był przytomny.