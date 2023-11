Przegląd prasy 6.11.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki –nie były one tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. Kierujący nissanem jadąc w kierunku Ostrowa najechał na tył hyundaia. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania 15-letniego chłopca z czarnego nissana. Dokładne okoliczności wypadku ustalają policjanci. Na miejscu obecni byli także strażacy z PSP Przemyśl.

Arboretum w Bolestraszycach niedaleko Przemyśla to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji. Jest to również cenne miejsce przyrodnicze, które stanowi dom dla wielu gatunków roślin. Ogród czynny jest od poniedziałku do niedzieli. W tygodniu od godz. 9 do 16, a w weekend od 10 do 16. Wstęp jest płatny.