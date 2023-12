Przegląd prasy 7.12.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

W hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mikołaj spotkał się z przedszkolakami z Przemyśla. We wspólnej zabawie wzięło udział około 600 dzieci. Radości było co niemiara, tańce, gry, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn i dużo uśmiechu. Zobaczcie zdjęcia!

Podczas zabawy sześcioletnia dziewczynka włożyła sobie do ust monetę 1-złotową. Ta utknęła w przewężeniu przełyku. Dziecko nie miało możliwości niczego przełknąć, nawet własnej śliny. Powodowało to częste jej wypluwanie, a także odruchy wymiotne. Trafiło na SOR Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Walawie w gminie Orły niedaleko Przemyśla. Na śliskiej drodze kierujący autobusem wjechał do rowu. Pojazdem podróżowało kilkanaście dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do kolizji zadysponowano policję oraz strażaków z PSP Przemyśl, OSP Niziny i OSP Walawa. Dzieci odebrali rodzice, a autobus wyciągnięto z pomocą ciągnika.