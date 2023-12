Przegląd prasy 8.12.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 8.12 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 1 stycznia 2024 świadczenie 500 plus zamieni się w 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska podała konkretne terminy, w których będzie wypłacane świadczenie. Czy trzeba składać wnioski o 800 plus?