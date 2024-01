Przegląd prasy Przemyśl 1.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 8 na ul. Piłsudskiego w Przemyślu. Kierujący fordem jadąc w stronę centrum nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na łuku drogi w prawo wpadł w poślizg. Mężczyzna zjechał na przeciwległą stronę jezdni i uderzył w latarnię.

Prasówka 1.01 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem na ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. Do pożaru mieszkania w bloku wyjechały trzy zastępy strażaków. Jedna osoba trafiła do szpitala.