Przegląd prasy Przemyśl 1.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

1 listopada katolicy obchodzą Wszystkich Świętych. Zgodnie z tradycją tego dnia tłumy idą na cmentarze, by odwiedzić groby swoich bliskich. Wszystkich Świętych jest to święto kościelne nakazane. To także dzień wolny od pracy. Z kolei 2 listopada to Zaduszki, Dzień Zaduszny lub inaczej Święto Zmarłych. Czy we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny - 1 i 2 listopada - trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy, czy 1 i 2 listopada należy uczestniczyć we mszy świętej.