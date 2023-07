Przegląd prasy Przemyśl 12.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Na 50 krzyżach są wypisane nazwy miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w których najwięcej Polaków zginęło z rąk członków UPA, oraz data dokonania zbrodni. Ten sposób upamiętnienia ofiar Zbrodni Wołyńskiej to inicjatywa Młodzieży Wszechpolskiej oraz wezwanie władz Ukrainy do zezwolenia na ekshumacje ofiar.

Szpitalna stołówka w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu wydłużyła godziny pracy. Rozpoczęła również serwowanie pizzy i to aż w sześciu rodzajach.

Pątnicy 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymi na Jasną Górę zmierzają co celu. Idzie z nimi ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski.

Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku zatrzymano aż 20 631 pijanych kierowców. To wzrost o 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Statystycznie aż 228 nietrzeźwych osób wyjeżdżało więc każdego dnia na drogi. Co z przepisami przewidującymi konfiskatę auta jeżdżącym po alkoholu?

19 lipca 1968 r. z przystani w Przemyślu ks. Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II) wypłynął ze studentami kajakami, Sanem do Leżajska. Na pamiątkę tych wydarzeń zorganizowano spływ kajakowy na tej samej trasie. Z Przemyśla do Wyszatyc.

W lipcu nadal kwitnie barszcz Sosnowskiego i jest szczególnie groźny w lipcowe upalne dni. „To niebezpieczna roślina. Dotknięcie jej kończy się zwykle poparzeniami” – przestrzega co roku na początku wakacji Główny Inspektorat Sanitarny. Na mapie serwisu barszcz.edu.pl znajduje się ok. 3,5 tys. zgłoszonych stanowisk barszczu Sosnowskiego i olbrzymiego w naszym kraju. Poparzenie rośliną goi się bardzo długo. Gdzie można natrafić na barszcz Sosnowskiego i jak go rozpoznać? Jakie objawy daje poparzenie?