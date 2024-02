Przegląd prasy Przemyśl 14.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Wykonawcy został przekazany plac budowy pod wykonanie kolejnych pięciu kilometrów sieci kanalizacyjnej w Maćkowicachw gminie Żurawica. Inwestycja obejmie ponad 60 nowych przyłączeń, od maćkowickiej szkoły podstawowej do posesji o numerze 106, wraz z czterema kompletami kolektorów grawitacyjnych i tyloma samymi przepompowniami ścieków wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą.

Portale internetowe polskie i ukraińskie zaalarmowały o zniszczeniu ciężkim sprzętem budowlanym polskiego cmentarza w Brodach w Ukrainie. Odbudowanego kilkanaście lat temu przez Polaków. Tymczasem polski konsulat we Lwowie zaprzecza, aby doszło do takiego zdarzenia. Podobnie do sprawy odnoszą się władze miasta Brody.