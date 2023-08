Przegląd prasy Przemyśl 14.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Ksiądz Bogdan Nowak, dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa i kustosz Sanktuarium pw. św. Józefa Wychowawcy i Opiekuna Zbawiciela w Przemyślu, decyzją przełożonych został przeniesiony do Seminarium Duchownego w Krakowie. Funkcję proboszcza pełnił od 2017 roku. W niedzielę 13 sierpnia przed mszą św. grupy parafialne, Rada Parafialna, Rada Osiedla "Salezjańskie" i inne przybyłe osoby złożyły, księdzu Bogdanowi podziękowania za 6 lat posługi.

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 21:30 na drodze krajowej nr 28 w Starej Birczy w powiecie przemyskim. W zderzeniu BMW z audi poszkodowane zostały dwie osoby.

Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

Wraz z ogłoszeniem przez prezydenta Andrzeja Dudę terminu wyborów na 15 października, oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. A wraz z nią spekulacje o kształcie list wyborczych. Polityków i działaczy zapytaliśmy, jak mogą one wyglądać w naszym regionie.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 20:30 na drodze wojewódzkiej nr 884 w Wapowcach pod Przemyślem. Kierujący fiatem jadąc w kierunku Dubiecka, nie dostosował prędkości do warunków i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto wjechało do rowu.