Przegląd prasy Przemyśl 15.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Swoje przemówienie na zakończenie konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" wygłosił prezes partii Jarosław Kaczyński. Zapowiedział między innymi waloryzację programu 500 plus do 800 złotych na każde dziecko od 2024 r., darmowe leki dla seniorów oraz dzieci i młodzieży.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 14 maja przed godz. 11. Kierujący autokarem z pielgrzymką seniorów z Lublina, jadąc w dół z Kalwarii Pacławskiej, w trakcie wymijania się z innym autokarem, wjechał do rowu. Nikt z 45 osób podróżujących pojazdem nie został ranny.

Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw, nie tylko w Polsce. Ma wiele walorów smakowych oraz zdrowotnych. Cebula używana jest jako dodatek do dań mięsnych lub czysto warzywnych, jako dodatek do kanapek, sałatek, do dań na ciepło, sosów. Ponadto cebula stosowana jest w lecznictwie, przy przeziębieniu (np. jako syrop z cebuli). wspomaga odporność. Zobaczcie, jakie właściwości ma cebula.

ZUS przypomina, że przedsiębiorcy do 22 maja muszą złożyć rozliczenie roczne składki zdrowotnej. W związku ze zmianami w Polskim Ładzie, wprowadzonymi w lipcu zeszłego roku, podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym mają możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową. Jednak jak podpowiada ekspert, podczas wyliczania składki zdrowotnej mogą pojawić się znaczne różnice w kwotach, które muszą zapłacić ryczałtowcy.