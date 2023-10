Przegląd prasy Przemyśl 17.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 21 w Żurawicy pod Przemyślem. Strażacy z PSP Przemyśl i OSP Bolestraszyce otrzymali zgłoszenie o pożarze pociągu osobowego. Na miejscu okazało się, że doszło do zwarcia falownika na dachu składu. Pojawiło się nieduże zadymienie. W pociągu było tylko dwóch maszynistów. Na miejscu obecni byli policjanci oraz Straż Ochrony Kolei.

Znane są już cząstkowe wyniki z prawie 45 proc. obwodów do głosowania w okręgu 22 krośnieńsko - przemyskim oraz 73 proc. obwodów w okręgu 23 rzeszowsko-tarnobrzeskim. Prezentujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zdobyli największe poparcie w wyborach do Sejmu, w tych obu okręgach.

Polska złota jesień ma swój niezaprzeczalny urok, z którym wiąże się jednak spora niedogodność. Spadające liście na naszą działkę trzeba systematycznie grabić i zbierać. Sytuacja staje się jeszcze bardzie uciążliwa, gdy na naszą posesję spadają także liście z drzew rosnących na działce sąsiada. Co w takiej sytuacji? Czy możemy zmusić go do posprzątania „jego liści” z naszej posesji? Sprawdźmy, co na ten temat mówią przepisy.