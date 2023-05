Przegląd prasy Przemyśl 19.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy przysługująca osobom, które nie radzą sobie z opłatami za posiadany lokal. Wniosek o wsparcie finansowe może złożyć każdy – bez względu na to, czy jest to mieszkanie komunalne, spółdzielcze, czy nawet dom jednorodzinny. Zanim udamy się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej, warto sprawdzić, jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego w 2023 roku.