Przegląd prasy Przemyśl 20.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

50 lat wspólnego życia to jubileusz, który zawsze jest powodem wielu wzruszeń, a przede wszystkim wspomnień. I tymi wspomnieniami dzielą się chętnie pary małżeńskie, które prezydent Przemyśla zaprasza do swojego gabinetu na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie przyznawane przez prezydenta RP. Kolejna uroczystość odbyła się 18 stycznia br.

Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili sprawcę zniszczenia dwóch samochodów na ul. Glazera w Przemyślu. 28-latek spowodował straty w wysokości 3 tys. złotych.

Wojewódzki Szpital w Przemyślu został wyróżniony umieszczeniem w pierwszej trójce najlepszych szpitali w województwie podkarpackim w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku.

Dzień Babci to wyjątkowy dzień w roku. To święto daje okazję, by podziękować babciom po prostu za to, że są lub też ciepło wspomnieć te, które już odeszły. Z tej możliwości, nierzadko również w social mediach, korzystają także celebryci. W poprzednich latach już wielokrotnie gwiazdy, między innymi Edyta Herbuś oraz Anna Lewandowska, z okazji Dnia Babci opublikowały zdjęcia i ciepłe słowa. Zobacz zdjęcia gwiazd z babciami i rodzinne wspomnienia.