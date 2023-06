Przegląd prasy Przemyśl 23.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

W środę w Arłamowie zameldowali się aktualni mistrzowie Polski – Raków Częstochowa. Zgrupowanie piłkarzy z częstochowskiego klubu w Hotelu Arłamów potrwa do 28 czerwca. W tym czasie zawodnicy będą szlifować formę przed kolejnym sezonem Esktraklasy.

Szukasz stylizacji na wakacje, w której będzie ci wygodnie, komfortowo i chłodno? Postaw na sukienki na lato o luźnym kroju, który pozwoli ci się poczuć naprawdę dobrze i nie przejmować się figurą. Chociaż nasze polskie celebrytki nie muszą się martwić nadprogramowymi kilogramami, to ukochały sobie tent dress. Zobacz proste sukienki na lato, które założyły na siebie Rozenek-Majdan, Mrozowska, Hyży i Żmuda-Trzebiatowska.

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

Ponad tysiąc paczek nielegalnych papierosów przechwycili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podkarpackiej KAS.

To wynik kontroli dwóch pojazdów, w których do ukrycia papierosów posłużyły m.in. zbiorniki paliwa.

Radni gmina Żurawica podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Tomaszowi Szeleszczukowi. Za byli wszyscy biorący udział w głosowaniu.

W środę policjanci dwukrotnie interweniowali wobec osób, które kierowały pojazdami pod wpływem alkoholu. Pierwszy to kierujący jednośladem, który przewrócił się na rowerze twierdząc, że kot wbiegł mu pod koła. Druga to kierująca fordem, która wjechała do rowu.