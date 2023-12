Przegląd prasy Przemyśl 27.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Prasówka Przemyśl 27.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kobieta w wieku około 24 lat trafiła do szpitala po tym, jak podtruła się tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 13 we wsi Kaszyce (podprzemyska gmina Orły).