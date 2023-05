Przegląd prasy Przemyśl 28.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu.

Prasówka 28.05 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Osoby bezrobotne do 30. roku życia mają możliwość wnioskowania o kilka rodzajów dopłat oferowanych przez urzędy pracy. Do wyboru są między innymi bony zatrudnieniowe, szkoleniowe, stażowe, a także bony na zasiedlenie. Wyjaśniamy, czym się one wyróżniają i co zrobić, by uzyskać dopłaty.