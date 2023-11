Przegląd prasy Przemyśl 28.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu. 19-latek jadąc renault laguna w stronę ul. Słowackiego, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w przystanek autobusowy.

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenie dla niemal całego Podkarpacia przed intensywnymi opadami śniegu. Według synoptyków we wtorek w regionie spaść może nawet do 15 cm białego puchu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odniósł się do informacji o „wypłaceniu rzekomo przez ZUS wyrównaniu 500+ do kwoty 800+". Jak poinformował Zakład, doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca tego roku to „zwykły fake news". – Zapewniam, że my żadnego wyrównania nie wypłacamy – podkreśla Iwona Kowalska- Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS. Sprawdź, jak wyglądają fałszywe wnioski.