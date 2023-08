Przegląd prasy Przemyśl 29.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 16:30 na ul. Opalińskiego w Przemyślu. Kierujący motocyklem marki Yamaha, 33-letni mężczyzna nie wyhamował przed audi i uderzył w tył tego pojazdu.

„Zwiększamy pulę na realizację programu Moja Woda” - mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w reakcji na rosnące zainteresowanie Polaków dotacjami do gromadzenia deszczówki. Nawet 6 tys. zł otrzymasz na inwestycje w domu, który już stoi lub który dopiero budujesz.

Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w minioną sobotę na alei Wyzwolenia w Rzeszowie. Policja apeluje o pomoc w namierzeniu mężczyzny, który siedząc za kierownicą osobowego BMW zderzył się z motocyklistą i zbiegł z miejsca zdarzenia. Kierowca jednośladu nie żyje.

Prasówka 29.08 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Podwyżki w 2024 r. - kto może na nie liczyć? To zatrudnieni w budżetówce, mundurowi, służby publiczne, urzędnicy. Oprócz tego podwyżkę, czyli waloryzację świadczenia otrzymają emeryci i renciści oraz jedna szczególna kategoria zatrudnionych. To osoby zarabiające płacę minimalną. Jakie są zapowiedzi i ile miałyby wynieść podwyżki w przyszłym roku? Takie są konkretne wartości procentowe. Wzrosną także składki do ZUS-u.