Przegląd prasy Przemyśl 3.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Marzyli o służbie w Straży Granicznej. Teraz została im ostatnia prosta, aby to pragnienie stało się rzeczywistością. Podczas II etapu rekrutacji do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej kandydaci dali z siebie wszystko

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu, odbyła się uroczysta narada inaugurująca nowy rok szkolny 2023/2024.

Wykonanie tradycyjnego wieńca dożynkowego to misterna i czasochłonna praca całych zespołów złożonych czasami z wielu osób. To one są najpiękniejszymi elementami tradycyjnych dożynek. Prezentujemy najładniejsze - naszym zdaniem - wieńce z dożynek, które odbyły się do tej pory na Podkarpaciu.

Wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch wręczył Janowi Jaroszowi akt powołania na kolejną kadencję dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Na wniosek dyr. MNZP Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na powołanie na zastępcę dyr. MNZP dr. Lucjana Faca.