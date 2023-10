Przegląd prasy Przemyśl 4.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Do 6 września komitety wyborcze mogły zgłaszać listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.