Przegląd prasy Przemyśl 6.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Przemyślu

Mama Ginekolog mieszka na co dzień na ekskluzywnym osiedlu z ochroną. Celebrytka właśnie postanowiła sprzedać swój wyjątkowy dom z nowiutkim wyposażeniem i przenieść się bliżej centrum stolicy. Nicole Sochacki-Wójcicka chce się go pozbyć za jedyne... 2,5 miliona złotych. Zobacz, gdzie znajduje się dom Mamy Ginekolog i sprawdź, jakie luksusowe sprzęty się w nim znajdują.

Najlepszy ginekolog na Podkarpaciu. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu rozpoczął testy nowego, wielofunkcyjnego urządzenia czyszczącego marki Karcher.

Oszuści nie próżnują, celem ich ataku są nasze komputery. Bezprawnie wykorzystują wizerunek znanych osób lub podszywają się pod pracowników biur maklerskich. Często zachęcają do lokowania w kryptowaluty, proszą o zainstalowanie programów, dzięki którym przejmują kontrolę nad naszym smartfonem czy komputerem.